شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: الحمد الله أول مشاركة فى المونديال وأول هدف وأول ميدالية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إمام عاشور، لاعب النادى الأهلى، على تتويج فريقه بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق أوراوا اليابانى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مباراة تحديد مركزى الثالث والرابع.

ونشر إمام عاشور على صفحته بموقع إنستجرام صورة له مع كأس أحسن لاعب فى مباراة الأهلى وأوراوا الياباني، وعلق كاتبا: "الحمد لله، الأهلى تالت عظماء العالم، أول مشاركة ليا فى كأس العالم للأندية أول هدف فى البطولة وأول جايزة رجل المباراة، وأول ميدالية عالمية فى مسيرتى كلها، رغم إن طموحنا كان أعلى من كدة فى البطولة لكن التوفيق مكنش معانا فى بعض الأحيان، فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعبين أبطال أفريقيا، شكراً مجلس إدارة الأهلى، مبروك لكل جماهيرنا العظيمة، ولسه فى تحديات كبيرة طول الموسم هنحققها بدعم جماهيرنا العظيمة".



إمام عاشور

ونجح الأهلى نجح فى حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد اليابانى برباعية مقابل هدفين، فى مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.