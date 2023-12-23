شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يكشف ما قاله إنفانتينو عن الأهلي.. ومصير كولر بعد البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مرتجى، أمين صندوق النادى الأهلى، كواليس حديث جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم معه بشأن النادى الأهلى، قائلًا: "إنفانتينو قال لى ما هذا النادى، أنا سعيد بتطور الأهلى فى قارة أفريقيا ومنظومته"، وواصل: "جوارديولا يقول لى أنتم ناد كبير جدا".

وأضاف مرتجى فى تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامى كريم رمزى: "جماهير النادى الأهلى هى حجر الأساس للنادى، ومبروك لكل شخص ينتمى للنادى الأهلي".

وأكد مرتجى استمرار مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين، مضيفًا: "لجنة التخطيط بالنادى الأهلى لا تدخل فى عمل كولر، ولا تدخل فى الأمور الفنية، مارسيل كولر ضحى بأرقام كثيرة من أجل النادى الأهلى وجماهيره".

وتابع أمين الصندوق: "الأهلى تعرض للظلم التحكيمى فى مباراة فلومينينسى، وكهربا كان يستحق ركلة جزاء كانت ستغير الأمور، ومن وجهة نظرى فريق أوراوا أقوى كثيرا من فلومينينسي".

وعن طلب الأهلى تأجيل مباراته الأولى فى السوبر قال: "الأمر قوبل بالرفض وجاء لنا الرد شفويا بالرفض، ولكن هذا هو قدر النادى الأهلى الذى يشارك فى مختلف المسابقات".

وتطرق للحديث عن العامرى فاروق قائلا: "نفتقد كثيرا لهذا الشخص، الأطباء قدموا ما عليهم وننتظر تحسنه ومعجزة من الله ليعود لنا سالما".