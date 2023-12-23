شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى عاشر جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة العاشرة من الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الزمالك مع الصيد و ألعاب دمنهور مع مصر للبترول بينما تأجل لقاء الطيران مع الداخلية على صعيد المجموعة الأولى ، بينما يلتقى الأهلى مع دلفى و المقاولون مع الترسانة والشمس مع بتروجت بالمجموعة الثانية .

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع الزهور و6 أكتوبر مع طلائع الجيش وايسترن كومبانى مع الإعلاميين ، فيما يتنافس ضمن المجموعة الرابعة سموحة مع اسكندرية للبترول وسبورتنج مع هليوبوليس، بينما تأجل لقاء هليوليدو مع القناة .