5 أحداث رياضية كبرى تشعل عام ٢٠٢٤

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون عام 2024 ملئ بالأحداث الرياضية المثيرة والبطولات العالمية المتلاحقة على المستوى الدولى، ما قد تسبب في حالة من الإرهاق لأغلب اللاعبين.

ومن المنتظر أن تقام 4 بطولات قارية وتختتم الأحداث الرياضية بدورة الألعاب الصيفية "أولمبياد باريس 2024".

البداية ستكون من قاراتي أسيا وأفريقيا، ثم ستنطلق في منتصف العام بطولتي أوروبا وامريكا الجنوبية ثم بعد ذلك أولمبياد باريس، ونستعرض في السطور التالية مواعيد الأحداث الرياضية المنتظرة في العام 2024.

كأس آسيا 2024

تنطلق بطولة كأس أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبرايرالمُقبل والمقرر إقامتها في قطر وسيشارك فيها العديد من المنتخبات العربية هم السعودية والإمارات وقطر وسوريا ولبنان وعمان والبحرين وفلسطين والعراق والأردن.

كأس أمم أفريقيا 2024

تنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المُقبل في دولة كوت ديفوار، وستتنافس منافسات قوية على رأسها مصر والمغرب وتونس الجزائر والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار وغانا.

يورو 2024

تستضيف ألمانيا يورو 2024 في الصيف المقبل، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المُقبل وتعد أمم أوروبا ثاني أقوى مسابقة على مستوى المنتخبات بعد نهائيات كأس العالم، بالنظر إلى قوية المنتخبات والعدد الكبير من النجوم المتواجدة.

كوبا أمريكا 2024

تقام كوبا امريكا 2024 بشكل استثنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين اتحادي الكونكاكاف والكونميبول.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالإضافة لتوجيه الدعوة لـ6 منتخبات من الكونكاكاف وتلعب البطولة خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

أولمبياد باريس 2024

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس الأولمبياد بداية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024، وتعد دورة الألعاب الأولمبية أهم حدث رياضي على مستوى العالم كونها متعددة الرياضات

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها باريس دورة الألعاب الأولمبية، حيث سبق وأن استضافت نسختي 1900 و1924.