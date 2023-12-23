سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك بعد تتويج الاهلي ببرونزية كأس العالم للأندية.. فيديو

استفز سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، جماهير الزمالك بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية 2023، في البطولة التي أقيمت في السعودية.

وتحدث سيد عبد الحفيظ، عن تتويج الاهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وحصد الاهلي برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “اللعيب”، ردًا على منتقدي الاهلي بعد الحصول على البرونزية:” المضحك في الموضوع إن يتقال انتم اخدوتها قبل كده، يعني احنا برضو اللي اخدناها”.

وتابع مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي:” الجهاز الفني واللاعبين حققوا إنجاز تاريخي يحسب لهم، وكان من العدل أن يصل الفريق إلى النهائي لمواجهة مانشستر سيتي”.

واستكمل عبد الحفيظ:” اليوم فرحة لـ الاهلي بعد الوصول إلى منصات التتويج العالمية، لكن أمامك بطولة ثانية وهي السوبر المصري في نظامه الجديد”.

واختتم عبد الحفيظ، بأن حكمة مباراة الاهلي وأوراوا لديها شخصية قوية جدًا وقدمت لقاء بشكل جيد للغاية.