كولر يحدد أول الراحلين عن الاهلي.. خارج التوقعات

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، عن أول الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن المالي أليو ديانج، بات قريبًا من الرحيل عن النادي الاهلي، بعد غيابه عن مباريات كأس العالم للأندية.

وتابع:” عدم مشاركة ديانج، في مباريات كأس العالم للأندية يؤكد قرب رحيله عن النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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واستكمل:” أعتقد من الصعب بقاء ديانج في الاهلي بعد عدم مشاركته مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، وأعتقد أنه خارج حسابات مارسيل كولر”.

وعن صفقة عمر كمال عبد الواحد، قال، إنها ستكون مفيدة لصالح النادي الاهلي، خاصةً أنه لاعب مميز ويلعب في أكثر من مركز.

والجدير بالذكر أن النادي الاهلي، قد حقق برونزية كأس العالم للأندية، مساء أمس الجمعة، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.