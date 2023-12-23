الأهلي يعلن تجديد عقد كولر موسمين

أعلن خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الاهلي، عن تجديد عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين.

وقال خالد مرتجي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “رقم 10” المذاع على شاشة القناة الأولى، إن كولر مستمر مع النادي الاهلي لمدة موسمين بعد الموسم الحالي.

وجدد النادي الاهلي، عقد المدرب السويسري لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده الأول، بعد النتائج والبطولات التي حصدها مع الفريق.

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وأكد مرتجي، أن مارسيل كولر ضحى بأرقام كثيرة من أجل الاستمرار مع النادي الاهلي وجماهيره، و لجنة التخطيط لا تتدخل في عمل المدير الفني.

وكان كولر، قد تولى المهمة الفنية للنادي الاهلي خلال عام 2022، ونجح في التتويج بخمس بطولات، خلال الموسم المنقضي، كما تمكن من حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، بعد أداء مميز للفريق.