خالد بيبو يرد على عروض رحيل لاعبي الاهلي

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، حقيقة الأنباء المتداولة حول عروض الرحيل للاعبين في الفترة الأخيرة.

وكانت ترددت أنباء حول وصول عروض لعدد من لاعبي الاهلي للظفر بخدماتهم خلال الفترة المقبلة، على رأسهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوي.

وقال خالد بيبو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة”أون تايم سبورت”، إنه لم تصل أي عروض للاعبي الاهلي خلال الفترة الماضية.

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وأوضح، أن لاعبي الاهلي في كامل تركيزهم مع الفريق بسبب الارتباطات المنتظرة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وعن أنتوني موديست ومصيره مع الاهلي، قال بيبو:”المهاجم الفرنسي يواصل تدريباته مع الفريق ويحاول استعادة مستواه، ليكون له دور في الفترة المقبلة”.

ومن المقرر أن يبدأ الاهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في الإمارات.