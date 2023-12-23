شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف سيراميكا بحثاً عن أول انتصار للأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

الأهلى يستهل بطولة السوبر بمواجهة سيراميكا الاثنين المقبل على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الافريقى والدوري الافريقى وضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية.