الامارات | مانشستر سيتي بطلاً للعالم.. "القمر السماوي" يحقق خماسية تاريخية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مانشستر سيتي إنجازاً تاريخياً بحصوله على لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه لينال الخماسية التاريخية بفوزه على فلومينينسي البرازيلي 4-0، في نهائي مونديال الأندية.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 72عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيني في الدقيقة 88.

وأصبح السيتي أول فريق إنجليزي يحقق الخماسية الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.