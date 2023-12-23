اخبار الرياضه

صراع قريب بين ريال مدريد وبرشلونة على لاعب مانشستر يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقترب وبرشلونة من الدخول في صراع فيما بينهما من أجل التعاقد مع الجناح الإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد، حيث يراقب الثنائي وضع اللاعب أثناء فترة إعارته الحالية مع خيتافي. وفقا لموقع "talkSPORT".

وخرج جرينوود على سبيل الإعارة إلى خيتافي في اليوم النهائي للانتقالات الصيفية الماضية، بعد رد فعل عنيف من المشجعين عليه بسبب أزمته مع صديقته.

وبخلاف وريال مدريد، هناك بعض الأندية الأخرى التي أرسلت الكشافين لمتابعة اللاعب في إسبانيا، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعة أربعة خلال 15 مباراة في جميع المسابقات مع خيتافي.

وينتهي عقد جرينوود مع مانشستر يونايتد بمجرد نهاية الموسم المقبل، لذلك يريد النادي الإنجليزي قطع إعارة اللاعب ومحاولة بيعه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

إقرأ أيضًا..

"عاوز الأهلي".. شوبير يكشف رد رمضان صبحي المفاجئ على الزمالك

"يعتبر جدد".. العدل يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا