صراع قريب بين ريال مدريد وبرشلونة على لاعب مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقترب ريال مدريد وبرشلونة من الدخول في صراع فيما بينهما من أجل التعاقد مع الجناح الإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد، حيث يراقب الثنائي وضع اللاعب أثناء فترة إعارته الحالية مع خيتافي. وفقا لموقع "talkSPORT".

وخرج جرينوود على سبيل الإعارة إلى خيتافي في اليوم النهائي للانتقالات الصيفية الماضية، بعد رد فعل عنيف من المشجعين عليه بسبب أزمته مع صديقته.

وبخلاف برشلونة وريال مدريد، هناك بعض الأندية الأخرى التي أرسلت الكشافين لمتابعة اللاعب في إسبانيا، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعة أربعة خلال 15 مباراة في جميع المسابقات مع خيتافي.

وينتهي عقد جرينوود مع مانشستر يونايتد بمجرد نهاية الموسم المقبل، لذلك يريد النادي الإنجليزي قطع إعارة اللاعب ومحاولة بيعه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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