اخبار الرياضه

عبر بيان رسمي.. ليفربول يحدد موقفه من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي عبر بيان رسمي، رفضه المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، ومواصلة المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء بيان الريدز كالآتي: "الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية أمس لا يغير الموقف السابق لنادي ليفربول بشأن الدوري الأوروبي الممتاز المقترح".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الأندية الزميلة من خلال رابطة الأندية الأوروبية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

جدير بالذكر، أعلنت الكثير من الأندية عدم مشاركتها في بطولة السوبر ليج مثل، مانشستر سيتي وأرسنال واليونايتد، بالإضافة إلى توتنهام وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

إقرأ أيضًا..

"حالة استثنائية".. ماذا يحدث في حال تعادل الأهلي وأوراوا في مباراة برونزية مونديال الأندية؟

فابريزيو رومانو: " وسواريز معا مرة أخرى"

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا