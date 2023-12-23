عبر بيان رسمي.. ليفربول يحدد موقفه من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ليفربول عبر بيان رسمي، رفضه المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، ومواصلة المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء بيان الريدز كالآتي: "الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية أمس لا يغير الموقف السابق لنادي ليفربول بشأن الدوري الأوروبي الممتاز المقترح".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الأندية الزميلة من خلال رابطة الأندية الأوروبية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

جدير بالذكر، أعلنت الكثير من الأندية عدم مشاركتها في بطولة السوبر ليج مثل، مانشستر سيتي وأرسنال واليونايتد، بالإضافة إلى توتنهام وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

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