"رفع رأس الكرة المصرية".. المستكاوي يعلق على فوز الأهلي بالبرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الناقد الرياضي، حسن المستكاوي على فوز الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز برباعية على أوراوا ريدز الياباني.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "ألف مبروك البرونزية الرابعة للأهلي، وألف مبروك على مجمل أداء الفريق في مونديال الأندية وعلى هذا الإيقاع المميز في بطولة عالمية".

وأضاف: "ألف مبروك للاعبي الفريق وللجهاز الفني والإداري ولإدارة النادي".

واختتم المستكاوي: "والمجموع كده 3 آلاف مبروك للأهلي الذي رفع رأس الكرة المصرية والإفريقية".

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

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