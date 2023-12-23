شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سيراميكا فى السوبر المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير في السادسة مساء اليوم السبت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى من الامارات متوجهة للسعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سيراميكا في السوبر المصري

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل فى الامارات ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري

مشوار الاهلى فى السوبر المصري

ومن المقرر أن يخوض الاهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا في الـ25 من الشهر الجاري على أن يواجه الفائز من الاهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

الاهلى يطلب تأجيل مباراتى السوبر المصري

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط.

وأوضح الأهلي في خطابه أن الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق.



القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى السوبر المصري القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى السوبر المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى فى السوبر المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.