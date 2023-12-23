شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يستعين بصن داونز قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بالمباريات السابقة لفريق بيراميدز، وآخرها مواجهتي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وذلك استعداداً للقاء المرتقب بين فيوتشر وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نادي بيراميدز يوم 25 ديسمبر الجاري بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويستهدف الجهاز الفني لمودرن فيوتشر تحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز لوضع خطة الفوز في لقاء السوبر، ومن المقرر أن يعقد فورموسينيو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل انطلاق مران الفريق اليوم بالامارات.

وتضم بعثة مودرن فيوتشر المتواجدة حالياً بالإمارات 24 لاعباً وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.