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لقاءات قوية فى الجولة الـ 10 لدورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى إطار عاشر جولات دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 .

 

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع سموحة و الأهلى مع سبورتنج و6 أكتوبر مع الطيران والزمالك مع الشمس . 

 

بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، الطيران مع الأهلى والشمس مع البنك الأهلى وسموحة مع الزمالك . 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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