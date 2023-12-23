شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 10 لدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى إطار عاشر جولات دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع سموحة و الأهلى مع سبورتنج و6 أكتوبر مع الطيران والزمالك مع الشمس .

بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، الطيران مع الأهلى والشمس مع البنك الأهلى وسموحة مع الزمالك .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.