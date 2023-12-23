شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطمئن على جاهزية رمضان صبحى قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على جاهزية رمضان صبحى لاعب الفريق، لمواجهة مودرن فيوتشر، فى بطولة كأس السوبر التى ستقام فى الإمارات.

ويواجه بيراميدز في الدور نصف النهائي نظيره نادي مودرن فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في العاصمة أبوظبي.

وتماثل رمضان صبحى للشفاء، بعد الإصابة التى تعرض لها بالتهابات في وتر العضلة الخلفية، أدت لغيابه عن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى خسرها بيراميدز بهدف دون رد.

وشارك رمضان صبحى بشكل طبيعى فى أول مران خاضه بيراميدز فى الإمارات، بعدما وصلت البعثة أول أمس الخميس، بقائمة تضم كلاً من: