اتحاد إب يلتقي سمعون الجريح وعينه على المقدمة

المنامة - ياسر ابراهيم - يلعب فريقا اتحاد إب وسمعون الشحر عصر اليوم السبت في الملعب الأولمبي بمدينة سيئون ضمن مباريات المجموعة الأولى من مرحلة إياب الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.



ويحتل الفريقان مراكز مختلفة في سلّم المجموعة، حيث يتواجد الاتحاد في المركز الرابع بثمان نقاط ويتذيل سمعون المركز الأخير بأربع نقاط.



وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح الاتحاد الملقب بالنسور بهدفين لواحد.



ويتطلع الاتحاد للفوز للقفز للمركز الثالث ويقترب أكثر للتأهل لنصف النهائي وتبدو حظوظه على الورق أكثر من سمعون الجريح الذي يبدو أقرب للهبوط.



يملك الاتحاد فوزين وتعادلين وثلاث هزائم وكان بمقدوره تحقيق نتائج أفضل لو استغل لاعبوه ضربات الجزاء التي سنحت لهم وكذلك دافعوا جيدا في كل مرة تقدموا بها على المنافس.



يذكر أن الفريقين ألتقوا مرتين في الدوري من قبل وكان ذلك في الدرجة الثانية موسم 2008 وحينها تعادلوا في الذهاب بدون أهداف ثم فاز الاتحاد في الإياب بأربعة أهداف مقابل واحد.

