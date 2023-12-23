شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ دراسة ملف الميركاتو الشتوى قبل موسم انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسؤولو المقاولون العرب دراسة احتياجات الفريق من الميركاتو الشتوي يناير المقبل، لدعم صفوف الفريق في النصف الثاني من الدوري، لمواصلة النتائج الإيجابية والخروج بالفريق من المراكز في الدوري.

ومن المقرر أن يعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، لوضع خطة الانتقالات الشتوية.

وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري، عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ووجه طلعت محرم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، الشكر للاعبي فريقه على المجهود الذي بذلوه فى مباراة طلائع الجيش التى أقيمت فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وفاز الفريق أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.