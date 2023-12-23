شكرا لقرائتكم خبر عن معارو الزمالك فى ميزان التقييم قبل ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى الزمالك شباب القلعة البيضاء المعارين في الدورى على ميزان التقييم للحكم على مستواهم، وتقييم من يمكنه العودة إلى الفريق بعد انتهاء إعارته خصوصاً بعد تألق أكثر من لاعب.

ويتصدر هؤلاء اللاعبين حسام أشرف نجم فريق بلدية المحلة الذى أثبت أنه مهاجم من "طينة الكبار" وتحول إلى ماكينة أهداف مع فريقه بعدما نجح فى إثبات قدراته كواحد من ألمع النجوم فى بطولة دورى Nile حتى الآن، بعدما أحرز 6 أهداف فى 8 مباريات لعبها بشكل أساسى مع بلدية المحلة، لتنادى جماهير القلعة البيضاء بعودته فى أقرب فرصة.

نفس الحال ينطبق على أسامة فيصل مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلى، الذى يقدم مستويات جيدة مع فريقه، رغم النتائج السلبية، إلا أنه دائماً ما يكون حاضراً، وكانت مباراة المصري البورسعيدى في الدورى شاهدة على تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز الأول فى الدورى برباعية على الفريق البورسعيدى بتسجيله "هاتريك".

كذلك حمدى علاء لاعب الزمالك المعار إلى فريق سموحة الذى يعد من أفضل اللاعبين الشباب الذى يلعبون في مركز "وسط الملعب"، ويقدم مستوى جيداً مع الفريق السكندرى، ويعتمد عليه أحمد سامى بصفة أساسية مع الفريق حيث شارك فى 8 مباريات، وعلى الرغم من عدم تسجيله أي اهداف إلا أنه كان عنصراً مؤثراً مع الفريق.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.