اليوم.. مواجهات قوية فى الجولة العاشرة بدوري الكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة العاشرة من الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الزمالك مع الصيد و ألعاب دمنهور مع مصر للبترول بينما تأجل لقاء الطيران مع الداخلية على صعيد المجموعة الأولى ، بينما يلتقى الأهلى مع دلفى و المقاولون مع الترسانة و الشمس مع بتروجت بالمجموعة الثانية .

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع الزهور و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و ايسترن كومبانى مع الإعلاميين ، فينا يتنافس ضمن المجموعة الرابعة سموحة مع اسكندرية للبترول

وسبورتنج مع هليوبوليس ، بينما تأجل لقاء هليوليدو مع القناة .

واسفرت مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري سيدات كرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023/2024 في المجموعتين الأولى و الثانية والتي اقيمت مساء أمس عن النتائج التالية

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على دلفي بنتيجة 3/0 في المجموعة الأولى، فيما تمكن الزمالك من الانتصار على 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 بالمجموعة الثانية.



وجاءت نتائج المجموعة الأولى كاملة كالتالي:

حقق نادي الصيد الفوز على الواي بنتيجة 3/0، كما حقق النادي الأهلي الفوز على دلفي بنفس النتيجة وانتصر وادي دجلة على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0.

وتأجلت مباراة الشمس والاتحاد لتقام يوم 5 يناير المقبل.

بينما جاءت نتائج المجموعة الثانية كالتالي: حقق نادي سموحة الفوز على سبورتنج بنتيجة 3/2 و فاز المقاولون على الطيران بنتيجة 3/0 كما انتصر الزمالك أمام 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 وأخيرًا حقق الزهور الفوز على هليوبوليس 3/0.