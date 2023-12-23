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اليوم.. مواجهات قوية فى الجولة العاشرة بدوري الكرة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة العاشرة من الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الزمالك مع الصيد و ألعاب دمنهور مع مصر للبترول بينما تأجل لقاء الطيران مع الداخلية على صعيد المجموعة الأولى ، بينما يلتقى الأهلى مع دلفى و المقاولون  مع الترسانة و الشمس مع بتروجت  بالمجموعة الثانية .

فيما  تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع الزهور و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و ايسترن كومبانى مع الإعلاميين ، فينا يتنافس ضمن المجموعة الرابعة سموحة مع اسكندرية للبترول 
وسبورتنج مع هليوبوليس ،  بينما تأجل لقاء هليوليدو مع القناة .

 

واسفرت مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري سيدات كرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي  2023/2024 في المجموعتين الأولى و الثانية والتي اقيمت مساء أمس عن النتائج التالية

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على دلفي بنتيجة 3/0 في المجموعة الأولى، فيما تمكن الزمالك من الانتصار على 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 بالمجموعة الثانية.


وجاءت نتائج المجموعة الأولى كاملة كالتالي: 
حقق نادي الصيد الفوز على الواي بنتيجة 3/0، كما حقق النادي الأهلي الفوز على دلفي بنفس النتيجة وانتصر وادي دجلة على أصحاب الجياد  بنتيجة 3/0.

وتأجلت مباراة الشمس والاتحاد لتقام يوم 5 يناير المقبل.

بينما جاءت نتائج المجموعة الثانية كالتالي:  حقق نادي سموحة الفوز على سبورتنج بنتيجة 3/2 و فاز المقاولون على الطيران بنتيجة 3/0 كما انتصر الزمالك أمام 6 أكتوبر  بنتيجة 3/0 وأخيرًا حقق الزهور الفوز على هليوبوليس 3/0.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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