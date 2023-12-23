تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة وست هام في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد مباراة هامة أمام نظيره وست هام في مواجهة قوية التى تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبى بالدوري الإنجليزي، ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندريا أونانا.

في خط الدفاع: لوك شاو- رافائيل فاران- إيفانز- دالوت.

في خط الوسط: ميكتوميناي- سفيان أمرابط- برونو فرنانديز.

في الهجوم: جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي على استاد لندن الأولمبي، في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ووست هام، بالدور يالإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تحمل حقوق بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.