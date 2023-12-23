موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر يونايتد بنظيره وست هام في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي، ظهر اليوم، بالجولة الثامنة عشر التى تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبى.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي على استاد لندن الأولمبي، في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ووست هام، بالدور يالإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تحمل حقوق بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.