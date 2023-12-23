بعد البرونزية.. الأهلي يطير للإمارات للمشاركة في بطولة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي اليوم السبت إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه فور الوصول للإمارات، من أجل الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في قبل نهائي البطولة يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي طلب تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا لمدة 24 ساعة، نظرا لضغوط المباريات التي يعاني منها الأحمر حاليا.