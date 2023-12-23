"أول إنجاز في مسيرتي كلها".. إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي رسالة للجماهير الحمراء، بعد تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر إمام عاشور صورة له بالميدالية البرونزية وجائزة رجل مباراة أوراوا الياباني، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب: "الحمد لله، الأهلي تالت عظماء العالم".

أضاف: "أول مشاركة ليا في كأس العالم للأندية وأول هدف في البطولة وأول جائزة رجل المباراة، وأول ميدالية عالمية في مسيرتي كلها".

أكمل: "رغم إن طموحنا كان أعلى من كدة في البطولة لكن التوفيق مكنش معانا في بعض الأحيان، فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعبين أبطال أفريقيا".

أتم تصريحاته: "شكراً مجلس إدارة الأهلي، مبروك لكل جماهيرنا العظيمة، ولسه في تحديات كبيرة طول الموسم هنحققها بدعم جماهيرنا العظيمة".