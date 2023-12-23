"ثالث عظماء العالم".. أول تعليق من إمام عاشور بعد الفوز ببرونزية كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق نجم النادي الأهلي إمام عاشور على الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.

ونشر إمام صورته بجائزة رجل المباراة وقميص الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمد لله الأهلي ثالث عظماء العالم، أول مشاركة ليا في كأس العالم للأندية أول هدف في البطولة وأول جائزة رجل المباراة".

وأضاف: "وأول ميدالية عالمية في مسيرتي كلها، رغم إن طموحنا كان أعلى من كده في البطولة لكن التوفيق مكنش معانا في بعض الأحيان، فخور بالإنجاز و فخور بكل اللاعبين أبطال إفريقيا".

واختتم عاشور: "شكراً مجلس إدارة الأهلى مبروك لكل جماهيرنا العظيمة ولسه في تحديات كبيرة طول الموسم هنحققها بدعم جماهيرنا العظيمة".

وفاز إمام عاشور بجائزة رجل مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني، والتي انتهت لصالح الأهلي برباعية مقابل هدفين، ليحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

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