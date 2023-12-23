خالد مرتجي: رئيس نادي مانشستر سيتي قال لي إنهم يتمنون اللعب معنا في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث خالد مرتجي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي عن تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.

وقال مرتجي خلال تصريحات تليفزيونية: "النتيجة في هذه البطولة كان من الممكن أن تكون أفضل، كنا نشعر ببعض الظلم أمام فلومينينسي، وكانت المباراة في المتناول، ولكن الله لم يضِع جهد هذا الفريق وحصدنا المركز الثالث".

وأضاف: "رئيس نادي مانشستر سيتي كان يقول لي إنهم يتمنون اللعب معنا في النهائي وإننا كنا نستحق ذلك، اليوم أيضا بيب جوارديولا قال لي حين زرت مصر لم يكن أحد يتحدث عن شيء سوى الأهلي".

واختتم مرتجي: "كانت هناك محاولات لتأجيل مباراتي السوبر لمدة 24 ساعة ومن الواضح أنها لم تنجح. كان يفترض أن يوضع ذلك في الحسابات من البداية".

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

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