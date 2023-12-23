شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود موديست فى السوبر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه الفرنسي انتونى موديست في مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري المقرر لها الاثنين المقبل بالإمارات بعد انتهاء إيقافه.

ويستهل الاهلى مشواره فى بطولة السوبر بمواجهة سيراميكا الاثنين المقبل على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وغاب موديست عن مباراتى فلومينيسى البرازيلي وارورا الياباني في كأس العالم للأندية بعد تعرضه للطرد في مباراة اتحاد جدة السعودى بالدور ربع النهائي للبطولة.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لبطولتى كأس العالم للأندية وكأس السوبر غياب 6 لاعبين، وهم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم بسبب الإصابات، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وصلاح محسن لأسباب فنية.

وضمت قائمة الاهلى كل من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنطوني موديست.