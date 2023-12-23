شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو يحذر لاعبى مودرن فيوتشر من انتفاضة بيراميدز فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لاعبيه، من الانتفاضة الكروية المنتظرة من لاعبي بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، وذلك قبل اللقاء الذي يجمع مودرن فيوتشر وبيراميدز يوم الاثنين المقبل في أولى لقاءات بطولة السوبر والذي تستضيفه الإمارات.

وشدد مدرب مودرن فيوتشر، على أن لاعبي بيراميدز لديهم رغبة كبيرة في تعويض تراجع نتائج الفريق السماوي بدوري أبطال أفريقيا والتي كان آخرها الهزيمة أمام صن داونز بهدف نظيف في القاهرة، من خلال تقديم عروض قوية في بطولة السوبر.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة السوبر المحلى، يوم 25 من ديسمبر الجارى بمشاركة 4 فرق هى، فيوتشر، الأهلى، بيراميدز، وسيراميكا.

وستقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، والخسار إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

وتنطلق مباريات نصف نهائى كأس السوبر المصري بمواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلاقى الأهلى نظيره سيراميكا في نفس اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.