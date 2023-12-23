عمرو أديب يطالب الأهلى بغرامة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - قام الإعلامى عمرو أديب عضو مجلس النادى الأهلى، طارق قنديل، بدفع غرامة لاعب الفريق الأول الكروى محمود كهربا لصالح الزمالك.

وقال الإعلامى عمرو أديب أن الأهلى حصل على أموال عديده عقب حصده لبرونزيه مونديال الأندية بقيمة اثنين ونصف مليون دولار.

وتابع إدارة الأهلى تدفع غرامة كهربا للقلعة البيضاء عقب حصولها على تلك الأموال، والناس نسيت هذه العقوبة.

وتجاهل عضو إدارة الأحمر الرد على حديث الإعلامى، وعلق على أمور بعيدة عن حديث عمرو أديب.

ودفع هذا التجاهل لأديب لسؤاله هل لقنديل تسمعني؟، ليرد عضو مجلس الأحمر نحن الآن نحتفل ولا مجال للحديث عن تلك الأمور.