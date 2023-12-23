مانشستر سيتي يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الأولى

حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، الجمعة، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة.



بهذا الفوز، أضاف الفريق الإنجليزي لقبا جديدا لخزائنه في موسم 2023 الاستثنائي، بعد أن سبق وتوج بأربعة ألقاب أخرى هي الدوري الانجليزي، وكأس الاتحاد الانجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية.



"السيتيزنز"، كشر مبكرا عن أنيابه، بعد أن تقدم بهدف أحرزه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.



وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 72، عن طريق فيل فودين، قبل أن يعود جوليان ألفاريز بهز الشباك مجددا بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.



واستضافت السعودية منافسات النسخة العشرين من البطولة في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 7 أندية.



الأناضول

