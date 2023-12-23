عرض ليبي ينافس الأهلي والزمالك على "أوفة"

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب إنبي وصول عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، لإعارة مهاجمه أحمد أمين "أوفة" حتى نهاية الموسم إلى نادي الأخضر الليبي.

وكشفت تقارير صحفية، حول اهتمام الأخضر باستعارة اللاعب لنهاية الموسم، وكان الرد من إدارة إنبي أنه في حال وصول العرض بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة سنناقش العرض.

ويبدو إنبي منفتحًا على بيع أوفا لصاحب العرض الأعلى، خصوصًا أن الأهلي والزمالك لم يتقدما بعروض رسمية لضمه حتى الآن، رغم وجود رغبة مسبقة من الفريقين في الفوز بخدماته.

وكشف مصدر داخل إنبي أن هناك اتصالات من جانب بعض الوسطاء المقربين من الناديين يفيد بالاهتمام بضم المهاجم.

وأشار المصدر إلى أن إنبي سيحسم مصير أوفة خلال فترة التوقف الدولي سواء بالبقاء لنهاية الموسم وهو الاتجاه الأقرب حال عدم وصول عرض مناسب من الناحية المالية لبيع اللاعب.