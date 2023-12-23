تشكيل آرسنال المتوقع لصدام ليفربول الليلة بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق آرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا، ضيفًا ثقيلًأ مساء اليوم السبت، علي نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: سالبيا، جابرييل، زينشينكو، بن وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، هافيرتز.

خط الهجوم: خيسوس، بوكايو ساكا، مارتينيلى.

ويخوض فريق أرسنال مباراة اليوم، محتلا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

ويسعى آرسنال للحفاظ على صدارة الترتيب بالبريميرليج والحفاظ على القمة بعد الفوز الاخير على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، وتعثر ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة الماضية.