موعد مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، مواجهة فريق الكرة الأول بنادي التعاون أمما نظيره الفتح في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعبه في بريدة.

موعد مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي



وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي الساعة 17.00 مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة 18.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة 19.00 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي

وتذاع مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي اليوم، على شبكة قنوات SSC 1 اتش دي بتعليق محمد الخامسي وفهد العنزي.

ترتيب الدوري السعودي

1ـ الهلال 50 نقطة

2ـ النصر 40 نقطة

3ـ الأهلي 37 نقطة

4ـ التعاون 34 نقطة

5ـ ضمك 30 نقطة

6ـ الاتجاد 28 نقطة

7ـ الفتح 25 نقطة

8ـ الاتفاق 24 نقطة

9ـالوحدة 22 نقطة

10ـ الخليج: 22 نقطة

11ـ الفيحاء 19 نقطة

12ـ الأخدود 19 نقطة

13ـ الشباب 18 نقطة

14ـ الطائي 17 نقطة

15ـ الرياض 16 نقطة

16ـ أبها: 14 نقطة

17ـ الرائد 13 نقطة

18ـ الحزم 12 نقطة

