تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على فريق وست هام يونايتد، اليوم السبت، في ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بعد التعادل الأخير أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بدون أهداف، ويسعى لتحقيق الفوز وتحسين ترتيبه في المركز السابع برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات و7 هزائم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في استاد لندن الأولمبي، في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ستنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تحمل حقوق بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: بيساكا – إيفانز – فاران- لوك شاو.

الوسط: ماينو – مرابط – ماكتومناي.

الهجوم: جارناتشو – أنتوني – هويليند.