اخبار الرياضه

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

مانشستر يونايتد - كريستال بالاس - كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد - كريستال بالاس - كأس الرابطة الإنجليزية

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على فريق وست هام يونايتد، اليوم السبت، في ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الممتاز.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بعد التعادل الأخير أمام في ملعب أنفيلد بدون أهداف، ويسعى لتحقيق الفوز وتحسين ترتيبه في المركز السابع برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات و7 هزائم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في استاد لندن الأولمبي، في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ستنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تحمل حقوق بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: بيساكا – إيفانز – فاران- لوك شاو.

الوسط: ماينو – مرابط – ماكتومناي.

الهجوم: جارناتشو – أنتوني – هويليند.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا