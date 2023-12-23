قائمة الاهلي في كأس السوبر المصري.. أسماء مدوية

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على قائمة المارد الأحمر المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

ويتوجه الاهلي بجميع اللاعبين الذين تواجدوا معه في السعودية لخوض كأس العالم للأندية، إلى الإمارات من أجل خوض بطولة السوبر المحلي.

وتضم قائمة المارد الأحمر 23 لاعبًا، المشاركين بكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى 5 لاعبين آخرين، حرص كولر على تواجدهم مع الفريق من أجل الاستعانة بهم في مسابقة السوبر.

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قائمة النادي الأهلي في السوبر المصري للأبطال

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول، كريس الدبيس، محمد هاني، أكرم توفيق، خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمود متولي

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد

لهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، كهربا، صلاح محسن، محمد زعلوك.

ويبدأ الاهلي أولى مبارياته بكأس السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي من عمر المسابقة المحلية يوم الأثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري في السابعة والنصف مساءً.