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موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلةما

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بنزيما - الاتحاد والرائد- الدوري السعودي

بنزيما - الاتحاد والرائد- الدوري السعودي

يتلقي فريق الاتحاد مع نظيره فريق الرائد على استاد مدينة الملك عبد العزيز ، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويبحث فريق الاتحاد في مباراة اليوم أمام فريق الرائد عن مصالحة جماهيره، بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية عقب تلقيه هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي اليوم

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي عبر شاشة قناة ssc الرياضية ، ويعلق عليها عبد الله المحيسن، عبد الله الغامدي، عائد العصيمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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