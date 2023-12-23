كلوب ينتقد جدول المباريات المزدحم في إنجلترا قبل مواجهة ليفربول وأرسنال

يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال، مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب ليفربول في الفوز على أرسنال من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحتل صدارته الآن أرسنال بجانب أستون فيلا.

وتلعب في إنجلترا مباريات خلال الفترة الأخيرة كل يومين أو ثلاثة فيما يعرف بيوم الملاكمة، والذي سوف يستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

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وفي تصريحات نقلها الموثوق فابريزيو رومانو، انتقد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول جدول المباريات المزدحم في إنجلترا.

وقال كلوب: “كيف يكون هذا عادلاً؟ لماذا لا ينظرون إلى ذلك، من يفعل ذلك؟”.

وأضاف المدرب الألماني: “لمرة واحدة، ضع قميصك بعيدًا وفكر فقط في مشاكل كرة القدم العامة. يجب على شخص ما أن يتغير”.

وأتم كلوب: “يقولون: حسنًا، نعم ولكنك وقعت عقد البث. عليها أن تفعل مع أن لا شيء”.