موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الانجليزي.. والتشكيل المتوقع

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره فريق آرسنال، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول تعادل أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (0-0)، في لقاء الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الوصيف.

طالع أيضًا: تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث برصيد 38 نقطة ويطمح لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم لاقتناص صدارة الترتيب.

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول اليوم ضد أرسنال في الساعة 7,30 من مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتنقل قناة بي إن سبورت 1 مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت، جابريل ساليبا، جابريل ماجاليش، أولكسندر زينتشينكو.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي.