صدمة جديدة لـ الزمالك بسبب كهربا.. كواليس مثيرة

وجهت المحكمة الرياضية الدولية “كأس” صدمة قوية لنادي الزمالك في الساعات الماضية بخصوص غرامة اللاعب محمود المنعم كهربا نجم النادي الاهلي.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في وقت سابق على لاعب النادي الاهلي كهربا غرامة مالية لصالح الزمالك قدرها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد نتيجة فسخ تعاقده من طرف واحد.

ونشرت المحكمة الدولية في الساعات الأخير ‏جلسات الاستماع حتى يوم 21 مارس 2024، ولم يتم إدراج قضية محمود كهربا مع القلعة البيضاء حتى الأمر على عكس ما تردد في الآونة الأخيرة.

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وكان من المقرر أن تعقد جلسة استماع جديدة في قضية كهربا مع الزمالك يوم 25 ديسمبر الجاري إلا أن «كاس» لم تحدد ذلك موجهة بهذا الأمر صدمة قوية للقلعة البيضاء في هذه القضية.

وكانت المحكمة الدولية قد قررت في وقت سابق إيقاف كهربا كهربا لمدة 6 أشهر مع إلزامه بدفع غرامة لنادي الزمالك والتي تقدر بـ2 مليون دولار مع زيادة الفائدة التي تصل إلي 5% في يونيو 2019.