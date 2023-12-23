الكعبي: الزمالك الأكبر شعبية في الخليج العربي



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي، نادي الزمالك يمتلك الشعبية الأكبر في دول الخليج العربي، نظرا لجماهيريته الكبيرة والأسماء اللامعة التي لعبت له على مدار التاريخ.

وقال "الكعبي" في برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "شكل الزمالك بدأ يتغير تدريجيا من الناحية الفنية منذ تولي معتمد جمال المسؤولية الفنية، والنادي يحتاج للعديد من الصفقات القوية في يناير المقبل".

وأضاف: "أطالب جماهير نادي الزمالك بالصبر على الفريق لأنه يحتاج إلى وقت لكي يعود الفريق لكامل قوته الفنية، ودورة نادي الوحدة التي ستقام في يناير المقبل ستشهد حضور جماهيري كبير بسبب مشاركة الأبيض.

وأكمل: "دورة الوحدة الدولية ستفيد نادي الزمالك من الناحية الفنية خلال فترة التوقف الدولي وستحقق له العديد من المكاسب، والإدارة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة بسبب الأزمات المتراكمة خلال الفترة الماضية".