شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظرون تحديد مصيرهم مع المصرى قبل ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب ثلاثي النادي المصري "عصام ثروت، كريم العراقي، وإيزي إيميكا" تحديد مصيرهم من التجديد للفريق البورسعيدي خلال الأيام المقبلة، خاصة أن عقودهم تنتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم الانتقال لأي نادٍ بشكل مجانى بنهاية الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، قد أدى مرانه الأول في معسكر بورسعيد أمس، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الاسماعيلي في الدوري، حيث عقد علي ماهر إجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح بعض الأمور الفنية، كما حضر عمرو الفقي أمين الصندوق بالمصري تدريبات الفريق لتحفيزهم.

وغاب مروان حمدي مهاجم المصري عن معسكر الفريق المقام حالياً ببورسعيد، حيث كان النادي قد قرر بيع اللاعب فى يناير المقبل، ويواصل مروان حمدي تدريباته الانفرادية بالقاهرة.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".