شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانا صباحيا اليوم قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مرانا صباحيا اليوم، السبت، فى السعودية استعداداً لمواجهة سيراميكا فى السوبر، حيث تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة أرورا اليابانى بكأس العالم للأندية والتى انتهت بفوز المارد الأحمر 4-2، تدريبات استشفائية منعاً للإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات فى البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

وتطير بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى من السعودية فى السادسة مساء اليوم، السبت، متوجهة إلى الإمارات، للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

الأهلى يستهل بطولة السوبر بمواجهة سيراميكا الاثنين المقبل على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الإفريقى والدوري الإفريقى.