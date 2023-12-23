شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يوافق على عرض التجديد للزمالك ورتوش أخيرة تفصله عن التوقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادى الزمالك، على العرض المقدم من نادى الزمالك لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى انتقالات يناير المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد فتوح أن هناك تقارباً فى وجهات النظر بين إدارة نادى الزمالك وأحمد فتوح، لاسيما أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على العرض المقدم من مسئولي القلعة البيضاء لتجديد تعاقده.

وأضاف المصدر أن الأمور تقترب بقوة من الحسم، إلا أن هناك بعض الرتوش الأخيرة التى يسعى الطرفان للتوصل لاتفاق حولها، وبعدها سيتم توقيع عقد التجديد بشكل رسمى.

وكان أحمد فتوح تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل مجلس الإدارة برفقة محمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد إف سى، كما تم توقيع عقوبات مالية ضخمة على الثلاثى، ولم يسمح لهم بالمشاركة حتى الوقت الحالى رغم انتهاء فترة الإيقاف.