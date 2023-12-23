شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يواصل التدريبات المنفردة بعد استبعاده من معسكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مروان حمدي، مهاجم النادي المصري، تدريباته الانفرادية بالقاهرة، بعد استبعاده من معسكر الفريق المقام حالياً فى بورسعيد، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري.

وغاب مروان حمدي مهاجم المصري عن معسكر الفريق المقام حالياً فى بورسعيد، حيث كان النادي قد قرر بيع اللاعب فى يناير المقبل.

وتقدم النادي المصري للمركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".