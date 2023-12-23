روما ونابولي.. صدام كروي مشتعل لـ "الجريحين" بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق نابولى الإيطالى، ضيفا ثقيلا مساء اليوم السبت، على نظيره فريق روما، في ديربى الجنوب المقرر والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي، والتي يحتضنها ملعب "الأولمبيكو".

روما يبحث عن العودة لنغمة الإنتصارات

يخوض فريق روما لقاء اليوم بحثًا عن مصالحة جماهيره والعودة مجددًا لنغمة الإنتصارات، وذلك بعدما سقط في فخ الخسارة أمام نظيره فريق بولونيا بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق روما المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، من 16 مباراة لعبها الفريق.

نابولي يسعي لمداواة جراحه الأخيرة علي حساب روما

علي الجانب الأخر يُعاني أيضًا فريق نابولي من أثار الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها بعدما ودع مؤخرا منافسات بطولة كأس إيطاليا الموسم الجاري 2023-2024، بعد الخسارة أمام فروسينوني بنتيجة 0-4 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

وقدم فريق نابولي واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم أمام ضيفه فروسينوني الذي نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 8.

أما علي صعيد الدوري فيقع فريق نابولى في المركز الخامس بترتيب الكالتشيو برصيد 27 نقطة.