كواليس الزمالك.. فتوح يقترب من التجديد وإغلاق ملف إحتراف زيزو

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر ملف لاعبي فريق الزمالك، أحمد فتوح وأحمد السيد زيزو حديث الوسط الرياضي والقلعة البيضاء في الأيام الأخيرة، وذلك حول تجديد فتوح وإستمراره مع الأبيض أو رحيله بنهاية الموسم.

بجانب الأنباء المترددة عن العرض السعودي لرحيل زيزو ورغبة نادي الشباب السعودي في ضمه مقابل 6 مليون دولار، ونعرض في السطور التالية كواليس وأخر مستجدات هذه الملفات.

أكدت مصادر داخل مجلس الإدارة للوفد، اقتراب انتهاء أزمة اللاعب أحمد فتوح بعد جلسه عقدها معه أحد الوسطاء تم خلالها الاتفاق على التنازل عن بعض مطالبه والتوقيع لمدة 3 مواسم خلال الساعات المقبلة قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، مع زميليه محمد صبحى وأحمد سيد زيزو اللذين تم اختيارهما أيضا ضمن القائمة الأولية للفراعنة.

فى الوقت الذى عقد ممدوح عباس رئيس الزمالك الاسبق جلسه مع لاعب الفريق أحمد سيد زيزو وتم خلالها الاتفاق على تعويضه عن العرض الذى تلقاه من نادي الشباب السعودى وبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، على أن يتم منحه فرصة الاحتراف بعد انتهاء الموسم.

يُذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، إثر انتهائها من مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفيدرالية والتي انتهت بالتعادل السلبي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب إبلاغه بقرار رابطة الأندية بشأن تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير المقبل، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وتعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن رسميًا التأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.