الاتفاق تم.. الزمالك يحسم صفقتين جديدتين في الميركاتو الشتاء

كشفت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية عن اقتراب نادي الزمالك من حسم اتفاقه النهائي مع أجد لاعبي الدوري المصري الممتاز لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك أنهى اتفاقه مع الثنائي محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا ومحمد شحاتة مجم طلائع الجيش لضمهما في الشتاء المقبل حال انتهاء أزمة القيد.

وافادت المصادر الصحفية أن مسؤولي الزمالك توصلوا لاتفاق مع مع اللاعبان ولكن دون الحصول على التوقيع مع أي منهما في انتظار الموافقة الأخيرة من جانب ناديهما لاتمام الصفقتين بصورة رسمية.

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ومن المقرر أن يدخل الزمالك في مفاوضات قوية مع ناديي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، من أجل الحصول على خدمات الثنائي محمد شحاتة ومحمد شكري، وذلك في حال انتهاء أزمة القيد ودفع كافة المبالغ الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة.

ويعاني الفارس الأبيض في الوقت الحالي من أزمة القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك بسبب تأخره في سداد مستحقات سبورتنج لشبونة.