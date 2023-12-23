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أنشيلوتي يوافق على عودة نجم ريال مدريد السابق

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كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي -

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـريال مدريد وافق على عودة المدافع الفرنسي رفائيل فاران لصفوف الفريق الملكي من جديد.

ويبحث ريال مدريد عن ضم مدافع جديد، عقب تعرض الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابات طويلة.

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وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية، أن رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، عرض خدماته على الميرنجي، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز، رفض هذا الاقتراح.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، تحدث أنشيلوتي مع مديري ريال مدريد وأبلغهم بحاجة الفريق لمدافع جديد.

وكشفت أن أنشيلوتي يرحب بخيار عودة فاران إلى ريال مدريد، ويراه حلا جيدا لأزمة الفريق الملكي.

وأشارت إلى أن هناك بدائل في ميركاتو ريال مدريد، لكنها أكثر تكلفة، وهم “أنطونيو سيلفا (بنفيكا) وجونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) وجيورجيو سكالفيني (أتالانتا)”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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