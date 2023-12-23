مانشستر يونايتد يراقب نجم منتخب المغرب

أفادت تقارير صحيفة إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض يوسف النصيري 16 مباراة رفقة إشبيلية هذا الموسم في الدوري الإسباني، وسجل خلالها 5 أهداف وصنع آخر.

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ويرغب مانشستر يونايتد في تدعيم خط هجومه في الميركاتو المقبل، وكان يستهدف ضم سيرهو جيراسي نجم شتوتجارت، إلا أن الأخير يفضل الانتقال لتوتنهام.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، أرسل إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، الكشافين لمتابعة النصيري في مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها اليوم السبت.

ويتواجد النصيري في صفوف إشبيلية منذ عام 2020، وساعد الفريق الأندلسي على التتويج بلقب الدوري الأوروبي مرتين، ولكن يعاني فريقه في الدوري الإسباني هذا الموسم باحتلال المركز 15.

ومع خروج إشبيلية من دوري الأبطال، وصعوبة التأهل للبطولة الموسم المقبل، ربما يفضل الفريق الأندلسي الاستفادة من بيع اللاعب الذي ينتهي عقده في عام 2025، خاصة أن إشبيلية يعاني من أزمات مالية.